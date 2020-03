Oggi le donazioni all’Avis di Modena di Andrea Sala e Eugenio Gollini

Donazione di plasma questa mattina all’Avis di Modena per il campione di volley Andrea Sala e per il presidente Fipav Modena Eugenio Gollini. Accolti dal presidente provinciale Avis Cristiano Terenziani, i due testimoni della pallavolo nazionale e modenese si sono uniti all’invito a continuare a donare sangue e plasma anche in questi giorni, rivolgendosi soprattutto al mondo dello sport. L’esempio di Sala e Gollini ribadisce il legame di stretta collaborazione tra la Federazione pallavolo modenese e Avis, per la promozione dei valori comuni di sport, salute e solidarietà.