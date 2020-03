Forum Eventi: Fabio Genovesi giovedì in diretta streaming presenta il suo ultimo libro

Un romanzo che parla di svolte inattese: Cadrò, sognando di volare (Mondadori) è l’ultimo libro di Fabio Genovesi. È la storia (un po’ autobiografica) di Fabio, che vorrebbe andare a trovare gli amici in Erasmus a Siviglia e invece finisce obiettore di coscienza in un ospizio per preti. Ma quella che sembra una condanna implacabile diventa invece lezione di vita, intrecciata alle memorabili vittorie di Marco Pantani (siamo nel 1998): «Mi piaceva inserire Pantani come personaggio di una storia: quello che c’è di bello nelle grandi imprese è che danno voglia di compierle anche a te».

L’autore presenta il suo libro “a domicilio”, giovedì 2 aprile alle 17.30, in diretta, sulla pagina facebook “BPER Forum Monzani” e sulla home page del sito www.forumguidomonzani.it con uno streming interattivo. Durante la dirette facebook gli spettatori possono interagire con Genovesi attraverso i commenti: gli spunti e le domande più interessanti vengono girate agli autori e riportate in sovraimpressione.

Nel libro lo scrittore toscano racconta cosa vuol dire credere con coraggio in qualcosa. Fabio non sa cosa è diventato: ha ventiquattro anni e studia Giurisprudenza. La materia non lo entusiasma per niente, ma il destino ha voluto così, e lui non ha avuto la forza di opporvisi. Perciò procede stancamente, fin quando per evitare la naja, allora obbligatoria, viene spedito in un ospizio per preti in cima ai monti delle Alpi Apuane per diventare educatore nella scuola del posto; troverà ad attenderlo un monastero dall’aria deserta, una strana sistemazione quasi monacale, e un robusto prete in tuta da lavoro. In comune i due hanno una passione bruciante, il ciclismo, e soprattutto Marco Pantani. E attraverso “il Pirata”, e il sogno che ha incarnato, Genovesi racconta se stesso e una generazione.

E’ possibile seguire gli incontri con l’autore di Forum Eventi in diretta sulla pagina facebook “BPER Forum Monzani” oppure dal sito www.forumguidomonzani.it.

Infoline: BPER Forum Monzani, tel. 059 2021093