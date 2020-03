EppurMiMuovo: dal primo aprile il nuovo format Uisp per lo sport in casa

Incentivare l’utilizzo del tempo libero domestico per la tutela della salute psicofisica, per favorire con leggerezza il rispetto delle norme di distanziamento sociale e aiutare la salvaguardia della salute pubblica. Nasce così nella Uisp Emilia-Romagna l’idea del format #EppurMiMuovo, in collaborazione con LepidaTV e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Una striscia quotidiana di 15 minuti con istruzioni per l’esercizio motorio da svolgersi in casa, con l’ausilio di strumenti reperibili nelle abitazioni di ciascuna famiglia e che sostituiscano i tradizionali attrezzi ginnici. Un appuntamento fisso dal primo aprile (e non è uno scherzo), dalle 10,45 alle 11 del mattino e in replica al pomeriggio dalle 14,15 alle 14,30. Una striscia di benessere, da seguire in diretta video sul Canale 118 del digitale terrestre, sul Canale 5118 di SKY o via web sul sito Lepida.tv e sul canale YouTube di LepidaTV. I video saranno disponibili anche on demand sul sito di LepidaTV, con rimandi dai social di tutta la Uisp in Emilia-Romagna, per poter ripetere gli esercizi in ogni momento della giornata.

Ogni giorno proposte diverse, anche con giochi antichi e istruzioni su come costruirli, insieme ad attività per intrattenere i più piccoli. Una striscia il cui titolo sarà accompagnato dall’hashtag noto a tutti e diffuso dal DPCM dell’8 marzo, per comporre il messaggio: #IoRestoACasa #EppurMiMuovo. Un incontro con i tecnici-educatori Uisp, dai luoghi più disparati della regione, ripresi fra le mura domestiche, che con le loro diverse cadenze contribuiranno a rafforzare il senso di comunità regionale attiva e coesa in questo momento.

“Sin dalla sua nascita nel 2005 LepidaTV si è caratterizzata – afferma Gianluca Mazzini, Direttore generale di Lepida – come uno strumento della convergenza al digitale di digitale terrestre, web e streaming al servizio degli enti pubblici e del territorio. È per noi un dovere e insieme un onore mettere a disposizione LepidaTV, grazie alla collaborazione con la Uisp Emilia-Romagna, a supporto della salute psico-fisica delle persone”.

“La Uisp è fatta di attività e valori che proviamo a trasmettere con le attività. Ora che le attività sono giustamente ferme – sottolinea Carlo Balestri, vicepresidente Uisp Emilia-Romagna – la nostra vocazione sociale ci spinge a promuovere con tutti i mezzi il benessere delle persone. Da qui il metterci al servizio della Regione Emilia-Romagna insieme a LepidaTV, con un format che entri nelle case, per regalare anche un po’ di leggerezza in questo momento di privazione”.