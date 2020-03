Confronto e supporto anche a distanza dal Centro per le Famiglie dell’Unione Distretto Ceramico

Il Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico offre alle famiglie del territorio possibilità di ascolto, confronto e supporto anche a distanza attraverso colloqui telefonici, tramite Skype o Google Hangouts.

Una possibilità, questa, per condividere e affrontare le proprie preoccupazioni, le fatiche e le difficoltà connesse allo svolgimento dei ritmi quotidiani, all’isolamento all’interno del nucleo famigliare, alle necessità di gestire nuove modalità di lavoro con i figli a casa, di sostenere a accompagnare i bambini e i ragazzi in questa nuova quotidianità.

Sono attivi i servizi di consulenza educativa, counselling individuale e Centro Ascolto Donne.

La consulenza educativa è uno spazio di ascolto e confronto rivolto alle famiglie ma anche a insegnanti ed educatori che, per far fronte a preoccupazioni e incertezze quotidiane, desiderano approfondire e affrontare dubbi o problematiche connesse al proprio ruolo educativo.

Il counselling individuale è invece offerto a singoli, con o senza figli, che in un momento di difficoltà, dubbio, crisi, sentono il bisogno di un sostegno nel percorso di transizione, di sviluppo, di cambiamento.

Il Centro Ascolto Donne fornisce un’opportunità di ascolto e sostegno psicologico, relativamente a problematiche che la donna sta vivendo, rispondendo prioritariamente a richieste relative a situazioni di disagio relazionale, familiare e personale; intende inoltre essere in rete con i servizi del territorio per offrire alle donne in difficoltà attività, iniziative, percorsi di supporto.

Per richiedere un colloquio o anche soltanto per informazioni, lo Sportello InformaFamiglie è sempre attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 sede di Sassuolo: 0536 880680 (centroperlefamigle.sassuolo@distrettoceramico.mo.it).