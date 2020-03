Proseguono i controlli dei carabinieri per il rispetto degli imposti divieti di mobilità

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Carpi ha attuato un servizio a largo raggio, con l’impiego di circa 20 militari, al fine di verificare il rispetto dei divieti di mobilità imposti dai provvedimenti emessi in tema di contrasto alla diffusione del virus CODI-19. Sono ancora molte le persone trovate in difetto e per questo sanzionate. I controlli odierni sono stati svolti anche con l’ausilio di un elicottero del 13.mo Elinucleo di Forlì, per il controllo dall’alto. Tale operosità rientra nel più ampio contesto delle attività di controllo, effettuate dall’Arma nella provincia di Modena, coordinate dalla locale Prefettura, che già nella giornata di ieri aveva portato, in tutta la provincia, ad accertare e contestare 31 violazioni.

Nell’ambito dei servizi effettuati e per il medesimo scopo nella giornata di domenica, erano state elevate 11 sanzioni amministrative rispettivamente dalle stazioni di Carpi Campogalliano, Finale Emilia, Novi di Modena e San Felice sul Panaro.

Per quanto riguarda la montagna, domenica quattro persone sono state contravvenzionate dalla stazione di Pavullo nel Frignano, una da quella di Sestola, due dalla stazione di Montese, due da quella di Frassinoro e una dalla stazione di Pievepelago. Sempre nel Pavullese, nel corso della domenica, gli equipaggi del Nucleo radiomobile hanno contravvenzionato cinque persone trovate a piedi nei parchi o a bordo di autovetture, senza un giustificato motivo. La stazione di Serramazzoni, nell’ambito del proprio territorio, ha contravvenzionato tre persone.

Sempre in montagna due persone sono state controllate e sanzionate dalla stazione di Lama Mocogno. Una di queste, un 70enne noto alle Forze di Polizia, è stato trovato a bordo di un Porsche Cayenne risultato oggetto di appropriazione indebita, pertanto è stato denunciato anche per il predetto reato; vettura sequestrata.