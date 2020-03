Nuova app contro le fake news e nuova organizzazione dei gruppi di osservazione del territorio a Castenaso

Il Comune di Castenaso lancia un nuovo strumento per diffondere informazioni in tempo reale direttamente a tutta la cittadinanza, garantendone l’ufficialità. Grazie al coordinamento con i gruppi Visione ecco la app MyCity, che con l’impulso dell’assessore con delega alla Comunicazione Lauriana Sapienza, ha già decollato. In un solo giorno di lancio, infatti, sono già 350 i cittadini di Castenaso che l’hanno installata sui propri smartphones.

Con MyCity l’amministrazione comunale di Castenaso potrà rispondere e interagire con i cittadini in modo veloce e funzionale, diffondendo in modo attivo (attraverso le notifiche sui dispositivi) comunicati, regole di comportamento, indicazioni operative, informazioni utili su tanti argomenti, non ultimi cultura e solidarietà.

La app è scaricabile gratuitamente sia da Apple Store sia da Play Store cercando “MyCity”. Una volta che la app è avviata, scegliete la Regione, la Provincia e poi il Comune. A questo punto riceverete una notifica direttamente sul cellulare ogni volta che il Comune ha caricato una nuova news.

Grazie all’azienda Gaspari Lab per averci donato per tutto il periodo dell’allerta sanitaria la possibilità di mettere a disposizione della cittadinanza questo nuovo canale ufficiale, contenendo la diffusione di fake news.

***

I gruppi Visione Castenaso sono stati creati qualche anno fa per consentire ai cittadini di segnalare fatti e per meglio rispondere al concetto di “osservazione del territorio”, alzando così il livello di attenzione su ciò che accade intorno a noi e creando una partecipazione attiva dei cittadini.

Sostanzialmente è un lavoro di squadra, in cui ciascuno può dare il proprio apporto fornendo informazioni utili per gli altri cittadini residenti, componenti del gruppo. Da quel momento il progetto ha visto una crescita esponenziale ed è passato da un solo gruppo da 170 utenti a quattro gruppi per un totale di 800 iscritti circa.

I gruppi Visione sono attualmente quattro: Visione 1 (Est del ponte fino a Madonna di Castenaso), Visione 2 (Marano e Villanova), Visione 3 (Ovest del ponte fino a via Turati), Visione 4 (zona stellina e nuova zona Castenaso) e raccolgono le segnalazioni delle relative zone, che arrivano immediatamente a tutti gli utenti della zona di appartenenza.

Ora più che mai è necessario veicolare in maniera veloce e puntuale informazioni ufficiali e sicure, ed è per questo che l’amministrazione di Castenaso, in particolare l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Scalambra, d’accordo con le forze dell’ordine e i cittadini volontari ha ritenuto necessario riorganizzare le quattro chat in una maniera più funzionale.

Ogni zona ha due coordinatori, con il compito di:

– inoltrare tempestivamente i messaggi di utilità comune nei gruppi, quali allerte meteo, allerte disposte dalla pubblica autorità, com’è accaduto per esempio con la recente esondazione del fiume Idice che ha coinvolto anche il nostro Comune;

– svolgere attività di moderatori e di fare rispettare le regole;

– rispondere sia sul gruppo sia in privato alle domande degli iscritti.

Per iscriversi nei gruppi bisogna mandare un messaggio ai coordinatori con nome, cognome, numero telefonico e indirizzo, necessario per essere collocati nella chat della propria zona.

I gruppi WhatsApp Visione Castenaso non sostituiscono le Forze dell’ordine e in caso di emergenza o reati i componenti dovranno chiamare i numeri dell’emergenza. Li ricordiamo: 112 (Carabinieri) – 115 (Vigili del Fuoco) – 118 (emergenza sanitaria).

Naturalmente, rimane normalmente in funzione la piattaforma Comuni-Chiamo, che tramite web o smartphone consente di aprire un canale diretto con il Comune per la segnalazione di qualsiasi problema sul territorio.