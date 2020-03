Bologna: sanzioni Codice della Strada in notifica in questi giorni, la scadenza è posticipata al 30 giugno 2020

In questi giorni sono in corso le notifiche di ingiunzioni di pagamento relative a sanzioni del Codice della Strada emesse in un periodo precedente alle misure legate all’emergenza coronavirus e dunque anche prima dell’emanazione del decreto Cura Italia, che limita le attività di riscossione degli enti. Il Comune di Bologna precisa che in ogni caso, ai sensi dell’articolo 68 del decreto Cura Italia, i termini di versamento delle ingiunzioni notificate o in corso di notifica, con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, sono sospesi e posticipati al 30 giugno 2020.