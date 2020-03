Albinea: si è spento Albano “Oscar” Delrio, tabaccaio del centro e fratello dell’ex sindaco

Si è spento nella notte tra domenica e lunedì Albano Delrio. Albano, conosciuto da tutti come Oscar, è rimasto vittima di un infarto nella casa di via Roncosano, a Bellarosa, dove viveva con la madre.

Avrebbe compito 61 anni il prossimo 29 aprile. Era una persona molto conosciuta e stimata ad Albinea, dove da 15 anni era titolare di una tabaccheria nell’Isolato di Fola, nel pieno centro del paese. Albano era fratello di Vilmo Delrio, sindaco di Albinea dal 1995 al 2004.

“La notizia della scomparsa di Oscar ci addolora profondamente – dice il sindaco di Albinea Nico Giberti – Ad Albinea lo conoscevamo tutti e la sua assenza peserà sulla nostra quotidianità. Tutta la nostra comunità si stringe con il pensiero alla famiglia, soprattutto in un momento come questo in cui la vicinanza fisica, anche nel dolore, non ci è consentita”.