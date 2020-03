Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 30 marzo

Cielo nuvoloso, con precipitazioni deboli e sparse in giornata, più probabili sul settore appenninico; quota neve sopra i 1000 metri. Dalle ore serali precipitazioni in intensificazione ed estensione all’intero territorio regionale; quota neve nel corso della notte, in progressivo calo verso quote collinari. Temperature: minime in aumento comprese tra 7 e 10 gradi. Massime in decisa flessione comprese tra 9 e 14 gradi. Venti: inizialmente deboli e variabili tendenti a diventare nord-orientali e a rinforzare sul mare e sulla costa nella serata. Mare: inizialmente poco mosso, con moto ondoso in rapido aumento già dalla mattinata fino a divenire molto mosso, localmente agitato al largo in serata.

(Arpae)