Anche a Modena il falso volantino sui “non residenti”

Circola anche a Modena il falso volantino, scritto apparentemente su carta intestata del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che invita eventuali non residenti negli stabili a lasciare le abitazioni che li ospitano.

Anche alla Polizia locale di Modena sono arrivate alcune segnalazioni di questo tipo.

Come già fatto dalle forze dell’ordine, si ricorda che non sono in corso operazioni di controllo come descritte dal falso volantino che, molto probabilmente, rappresenta un espediente per creare confusione e trovare il modo di entrare negli alloggi per commettere furti.

Si invitano, quindi, i cittadini a prestare la massima attenzione a questo tipo di situazioni e a non far circolare ulteriormente informazioni che possono creare opportunità per malintenzionati.