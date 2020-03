Carabinieri di Modena eseguono provvedimento di carcerazione per un 32enne

Ieri, i carabinieri della stazione di Modena principale, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso la corte d’appello di Bologna nei confronti di un 32enne campano domiciliato a Modena, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo doveva scontare una pena residua di due anni e dieci mesi di reclusione per reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fatti commessi in più occasioni, a Modena, dal 2013 al 2019, condanna da scontare agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria.