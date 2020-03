Neve in Appennino, caduti fino a 40 cm. Spartineve al lavoro nella notte, provinciali percorribili

I mezzi spartineve della Provincia hanno lavorato nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo nei tratti più in alto delle strade provinciali dell’Appennino, dove sono caduti complessivamente fino a 40 centimetri come al passo delle Radici a Frassinoro, con una media tra i dieci e 20 centimetri nel resto del territorio montano.

La situazione meteo sta migliorando, con residue deboli nevicate nelle quote più alte e tutte le strade provinciali dell’Appennino sono regolarmente percorribili.

Per tenere pulita la rete di oltre mille chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 188 mezzi di cui 132 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 65 sono in montagna e 67 in pianura.

I mezzi spargisale sono 32 (14 in montagna e 18 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 13 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.

L’organizzazione del Piano neve della Provincia prevede l’uscita dei mezzi spartineve quando la neve al suolo supera i quattro centimetri.