Principio di incendio su linea filobus a Bologna

Principio d’incendio sulla linea filobus in via Due Madonne a Bologna, all’altezza del sottopasso. E’ successo intorno alle 17:30. Sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra. E’ stata tolta la tensione elettrica sulla linea e raffreddati i cavi incandescenti. Sulla via dapprima è stata interrotta la circolazione per circa venti minuti, il tempo delle operazioni di soccorso, poi è ripresa a senso unico alternato. Intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità, e il personale tecnico di Tper.