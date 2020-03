Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 27 marzo

Cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni sparse più persistenti sul settore centro-orientale, a carattere nevoso in Appennino a quote superiori ai 1300 metri. Attenuazione della nuvolosità ed esaurimento delle precipitazioni nel corso della sera/notte. Temperature: minime in diminuzione con valori compresi tra 4 e 8 gradi. Massime in aumento con valori compresi tra 11 e 13 gradi. Venti: al mattino da deboli a moderati da nord-est, con rinforzi sul settore orientale. Nel pomeriggio tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali e a divenire deboli. Mare: molto mosso, agitato al largo con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)