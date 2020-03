Coronavirus, Merola: “Il suono delle campane domani in tutta la città metropolitana”

“Credo opportuno che l’iniziativa proposta da me e dal Cardinale Zuppi a Bologna venga estesa a tutta la città metropolitana. Per questo, accogliendo anche la sollecitazione arrivata ieri dal Consiglio metropolitano, propongo che domani, venerdì 27 marzo, alle 12 le campane suonino in tutti i comuni della città metropolitana a ricordo e memoria di tutte le persone decedute in questo periodo. In un momento difficile siamo ancora di più una unica comunità di un milione di cittadini metropolitani che va dalla zona rossa di Medicina al capoluogo passando per i Comuni più colpiti da questo terribile nemico”.