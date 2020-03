Coronavirus, la città di Bologna in silenzio per tutti i defunti venerdì 27 marzo alle 12

La città di Bologna rimarrà in silenzio per un minuto alle 12 di domani, venerdì 27 marzo, in memoria di tutti i defunti di questo periodo di emergenza sanitaria legata al coronavirus. Alla stessa ora si ascolteranno i rintocchi a lutto della grande campana della Torre dell’Arengo di Palazzo Re Enzo, che suonerà all’unisono con tutte le campane delle chiese della città. All’imbrunire, poi, la facciata di Palazzo Re Enzo che dà su Piazza Maggiore si illuminerà con i colori della bandiera italiana. Così nella giornata di domani il Comune di Bologna chiama tutta la città a un abbraccio collettivo a tutti coloro che hanno perso un familiare, un congiunto, un amico.

La decisione è stata condivisa dal Sindaco Virginio Merola e dall’Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi. “Sarà un momento per ricordare tutte le persone che, in questi drammatici giorni, ci hanno lasciato senza che si potesse dare loro un funerale adeguato – afferma il Sindaco Virginio Merola -. Il pensiero va anche ai loro parenti e amici: questo minuto di raccoglimento alle 12, allo scoccare della campana, è un modo simbolico ma concreto di far sentire l’abbraccio di tutta la nostra comunità”.