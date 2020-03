Aggredisce addetto durante furto alla Coop di Mezzavia: arrestato

La polizia di Sassuolo è intervenuta ieri sera intorno alle 19 presso la Coop di Mezzavia dove ha tratto in arresto un ladro che poco prima era uscito senza pagare celando prodotti sotto la giacca.

L’uomo, 52enne marocchino, è stato notato dall’addetto alla vigilanza che gli ha intimato di fermarsi per mostrare cosa nascondesse. In risposta l’uomo ha aggredito il vigilante colpendolo con pugni. Il 52enne è stato bloccato e arrestato, mentre per il vigliante sono state necessarie le cure al pronto soccorso.