Teleassistenza per i sordi profondi portatori di impianto cocleare e gli ipoacusici

COVID-19, attivato un servizio di Teleassistenza per i sordi profondi portatori di impianto cocleare e per gli ipoacusici utilizzatori di protesi acustiche. L’iniziativa, messa in campo dalla struttura semplice dipartimentale di Audiologia e Otochirurgia dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, è attiva da giovedì 26 marzo 2020.

L’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo la nostra realtà incide profondamente sulla vita quotidiana di tutti i cittadini, ma può avere risvolti ancora più importanti sulle persone con disabilità e tra queste quelle con disabilità uditiva. Nell’ottica della Legge regionale nr. 210 del 2 luglio 2019 che ha identificato le “Disposizioni a favore dell’inclusione sociale delle persone sorde, sordo – cieche e con disabilità uditiva”, per cercare di offrire un aiuto concreto ai deboli di udito in questa fase emergenziale, la struttura di Audiologia e Otochirurgia ha attivato un sistema di Teleassistenza per i sordi profondi portatori di impianto cocleare seguiti dal Centro Impianti dell’AUSL di Reggio Emilia. Utilizzando la banca dati del Centro che contiene le mappe delle regolazioni dei circa 700 portatori di impianto cocleare risulterà possibile dare assistenza sui processori in uso tramite contatto telefonico al numero 0522 296287 o tramite il nuovo indirizzo mail dedicato: Audiologia.Otochirurgia.COVID19@ausl.re.it

Il numero telefonico e l’indirizzo mail appositamente attivato potranno inoltre essere impiegati da parte dei portatori di protesi acustiche per ottenere continuità nell’utilizzo dei presidi di correzione uditiva. Grazie al nuovo servizio sarà possibile richiedere assistenza in particolare per le prescrizioni di riparazione dei presidi in uso con successivo invio a domicilio mediante posta ordinaria o mail della modulistica del caso.

Per poter utilizzare l’indirizzo di posta elettronica attivato occorre che il paziente inserisca nel primo invio la liberatoria debitamente compilata che è scaricabile dal sito internet dell’Ausl di Reggio Emilia:

https://www.ausl.re.it/sites/default/files/LiberatoriaPrivacy_COVID19_25_03_20.pdfhttps://www.ausl.re.it/sites/default/files/Liberatoria_Privacy_COVID19_25_03_20.doc