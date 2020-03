Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 26 marzo

Molto nuvoloso con precipitazioni che al mattino saranno a carattere nevoso su tutta la dorsale appenninica a quote superiori ai 300-500 metri. Piogge sparse nelle aree di pianura con possibilità di locali episodi misti a neve, sulle province occidentali. Dal pomeriggio, innalzamento della quota neve al di sopra dei 700 metri con piogge intermittenti in pianura. Temperature: in lieve locale diminuzione con valori minimi compresi tra 2 gradi dei settori centro occidentali e i 6 gradi della Romagna. Massime comprese tra 5 e 9 gradi. Venti: moderati da nord-est sulle aree orientali Mare: da molto mosso fino a temporaneamente agitato al largo.

(Arpae)