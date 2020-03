Il cordoglio della FIARC Confesercentiper la scomparsa del Presidente in carica Umberto Calizzani

Già dalla metà degli anni ’80, Umberto Calizzani è sempre stato componente del Direttivo della FIARC Confesercenti, facendo anche parte degli organi dirigenti dell’associazione.

Ne è diventato Presidente per la prima volta nel 2001, ed è stato poi stato confermato alla massima carica nelle assemblee elettive nel 2006 e nel 2010.

Dopo una breve interruzione viene rieletto alla carica di Presidente Provinciale della categoria nell’autunno del 2018, era tutt’ora Presidente di FIARC Confesercenti, e faceva parte degli organi dirigenti di Confesercenti essendo membro della Presidenza Provinciale.

Calizzani ha poi ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente Regionale della FIARC, dal 2/12/2006 al 14/11/2016 e dal 2006 fino a oggi, oltre ad aver fatto parte della Presidenza nazionale della FIARC Confesercenti.

Venditore e professionista esemplare per conto di marchi famosi del settore alimentare, era anche molto conosciuto e stimato dai suoi colleghi.

Il suo impegno sindacale a favore della categoria è sempre stato apprezzato dagli iscritti e dai dirigenti della Federazione, a tutti i livelli.

Lo si ricorda per la simpatia e per il modo unico che aveva di sdrammatizzare, con battute ironiche, i momenti di tensione che si creavano durante le interminabili riunioni che si tenevano anche a livello regionale e nazionale. Durante la sua Presidenza la categoria ha ottenuto innumerevoli conquiste quali: l’abolizione dello “star del credere”, l’onerosità del “patto di non concorrenza”, la stipula di diversi Accordi Economici Collettivi, oltre alla riforma dello Statuto dell’Enasarco, ovvero l’ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio e il varo del nuovo Regolamento istituzionale.

In questo momento di lutto Confesercenti Modena esprime vicinanza alla famiglia porgendo le più sentite condoglianze.