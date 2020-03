Se i posti di blocco di ieri sera effettuati su Bomporto e Modena (via Giardini) non hanno rilevato irregolarità, violazioni sono state contestate a Sassuolo, dove 4 persone sono state deferite in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti volti a contenere la diffusione del virus, e nel pavullese con tre denunce. Vale la pena ricordare che da oggi la multa per chi viola le regole anti-contagio, anche se non prevede il fermo amministrativo per i veicoli, sale da 400 a 3000 euro.