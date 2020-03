Rapina in farmacia a Reggio Emilia

Nella serata di sabato 21 marzo, un ragazzo armato di pistola ha compiuto una rapina presso la farmacia di via Pansa a Reggio Emilia. Sul posto gli agenti della Volante prendevano contatto con il personale dell’esercizio, il quale riferiva che il rapinatore era appena fuggito in direzione del sottopasso del Tribunale. Interveniva sul posto anche una pattuglia della Squadra Mobile per le ricerche del caso.

Dalla ricostruzione dei fatti, il soggetto è entrato in farmacia richiedendo un contenitore per le urine poi ha estratto una pistola e minacciando il personale al bancone ha preteso l’incasso del registratore di cassa, ottenuto il quale è fuggito. Nelle vicinanze gli Agenti hanno rinvenuto la felpa utilizzata dal rapinatore.

Indagini in corso a cura della locale Squadra Mobile.