In A1 Panoramica chiuso per due giorni il tratto tra le località Aglio e Rioveggio in entrambe le direzioni

A seguito dell’emissione di allerta meteo emanata dalla Protezione Civile con previsione di intensificazione della ventilazione e precipitazioni a carattere nevoso fino a quote basse, in considerazione delle disposizioni previste dal DPCM del 22 marzo 2020, a tutela della salute del personale interno ed esterno da attivare per la gestione dell’evento e considerati i ridotti volumi di traffico registrati sulla tratta, è prevista la temporanea chiusura della A1 Panoramica, nel tratto compreso tra Località Aglio (km 255+450 e Rioveggio (km 222+700), in entrambe le direzioni, indicativamente dalle ore 12 di martedì 24 alle 12 di giovedì 26 marzo.

Il provvedimento verrà adottato sulla base delle condizioni meteorologiche registrate rispetto alle quali verranno modulati gli effettivi orari di chiusura. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta garantito in ogni caso attraverso A1 Direttissima.

Saranno conseguentemente le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Bologna e Firenze e la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita e in entrata, da e verso Firenze.