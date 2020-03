Controlli dei carabinieri contro la diffusione del virus in tutta la provincia

Numerosi anche ieri i controlli effettuati dal personale dell’arma di Modena in tutto il territorio provinciale per contrastare la diffusione del virus. Nel pavullese sono state denunciate sette persone, in giro senza un giustificato motivo. I servizi effettuati nella zona di Spilamberto hanno portato alla denuncia di 15 persone.

Nel corso di tali controlli, a Fiorano modenese, i militari dell’Arma di Maranello hanno sorpreso un ventiseienne della zona, alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente perché mai conseguita. Gli accertamenti dei militari hanno consentito di verificare che, nel biennio, si era reso responsabile di analoga violazione.