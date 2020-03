Castelnuovo Rangone, il sindaco incontra i cittadini sui social

In diretta su Facebook per parlare ai cittadini, dare informazioni e chiarire i dubbi generati dall’attuale emergenza. Domani alle 15 il sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi si collegherà sulla sua pagina per fare il punto della situazione e rispondere alle domande dei castelnovesi, con l’obiettivo di stabilire un momento di incontro e condivisione – seppur virtuale – con la comunità. La diretta Facebook durerà circa un’ora e avrà cadenza settimanale.

“Sin dall’inizio di questa legislatura – ha scritto il sindaco Paradisi presentando l’iniziativa sulla sua pagina Facebook – ho sempre tenuto molto a far sì che la porta del mio ufficio fosse sempre aperta ai cittadini. Per chi voleva raccontarmi un problema, per suggerire qualcosa per migliorare il paese o portarmi una critica per qualcosa che era stato fatto o, invece, avrei dovuto fare. Purtroppo norme e decreti di queste settimane quella porta l’hanno bruscamente chiusa. Paradossalmente, proprio ora, quando domande e richieste di informazioni sono naturalmente tante; proprio ora quando le istituzioni dovrebbero essere vicine ai cittadini e l’essere comunità, in una situazione di solitudine forzata, fatica a essere un concetto concreto. Per questo ho deciso di “riaprire”, seppur in forma virtuale, la porta del mio ufficio”.