Soliera, contatto video quotidiano fra sindaco e cittadini

Da due settimane il Comune di Soliera ha attivato un appuntamento video quotidiano di aggiornamento sull’emergenza Coronavirus, che vede il sindaco Roberto Solomita collegarsi dal suo ufficio di piazza Repubblica per rivolgersi via Facebook a una platea via via più numerosa di cittadini. L’orario è quello preserale delle ore 18.30, quindi successivo al bollettino quotidiano della Regione Emilia-Romagna, tenuto dal commissario Sergio Venturi.

Il sindaco apre ogni volta le sue comunicazioni aggiornando il numero dei solieresi risultati positivi e in isolamento domiciliare, di coloro che sono in ospedale, in terapia più o meno intensiva, e dei deceduti (per il momento a Soliera sono due, entrambi ultraottantenni e con patologie pregresse). A seguire ricorda i servizi di sostegno alla popolazione: per esempio quello fornito dai volontari che si offrono di fare e consegnare la spesa a domicilio, per chi non può uscire di casa. In più il primo cittadino risponde in diretta alle domande digitate direttamente dai solieresi per offrire – o cercare di offrire – una corretta interpretazione sulla vasta casistica legata al lavoro e alle esigenze familiari.

In un contesto del tutto inedito come la pandemia, l’appuntamento del sindaco Solomita svolge una funzione non solo informativa, ma anche identitaria. I video tengono vivo e aperto un canale di comunicazione che trasmette unità, determinazione e fiducia in una cittadinanza perlopiù vincolata a restare nelle proprie case.