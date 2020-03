Pavullo: tutti insieme per un Museo on line

La Fabbrica delle Arti di di Pavullo nel Frignano, atelier di didattica dell’Arte delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale, vuole dare un segnale di positività e creatività in un momento nel quale il nostro Paese è in grande difficoltà. Bambini e ragazzi, nelle loro case, possono trasmettere attraverso colori e segni positività e speranza. Oggi più che mai l’arte e la cultura, nelle sue infinite forme, hanno un dovere sociale fondamentale. Il progetto vuole rendere protagonisti i bambini e i ragazzi italiani attraverso un Museo on line che raccoglie disegni e creazioni, anche tridimensionali. Un Museo che intende essere aperto e diffuso, come la nostra meravigliosa tradizione culturale e museale vuole.

Come partecipare?

Chiediamo ai genitori di inviare la fotografia un disegno/opera tridimenzionale o un video che riprende alcune delle creazioni realizzate dal bambino, indicando il nome del bambino, l’età e il luogo di provenienza.

Chiediamo agli insegnanti la fotografia di un disegno/opera tridimenzionale di ciascun bambino della classe o un video che riprende le creazioni realizzate dai bambini, indicando i nomi dei bambini, l’età e il luogo di provenienza.

Dove inviare fotografie e video?

Il materiale fotografico e video va inviato a: cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Chi contattare per avere informazioni?

Simona Negrini Gallerie Civiche – Fabbrica delle Arti di Palazzo Ducale Uff. Cultura, Comune di Pavullo n/F cell. 338 777566 Grazie a mamma Francesca e alla piccola Carlotta, ideatrici del progetto.

Sito web: https://sites.google.com/view/artebambini-museoonlinepavullo/ #laculturanonsiferma #lartenonsiferma #artepavullo #fabbricadellearti