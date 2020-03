Stanotte poco dopo le 2:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Trassera nel territorio di Camugnano, per un incendio in un B&B. A bruciare la copertura di un edificio. I pompieri, sul posto con due squadre e mezzi, hanno spento e messo in sicurezza lo scenario. Fortunatamente non si registra nessun ferito e nessun intossicato.