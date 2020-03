Generosa donazione di Comer Industries all’Azienda USL di Reggio Emilia

Il Comune di Reggiolo, nella persona del Sindaco Roberto Angeli e del Presidente di Comer Industries, Matteo Storchi, hanno donato all’Azienda USL di Reggio Emilia 5500 dispositivi di protezione individuale della tipologia di mascherine FFP3 – FFP2 con filtro antiparticolato.

Questa donazione è particolarmente preziosa in quanto questo tipo di mascherina viene utilizzata dal personale sanitario in contatto diretto con aerosol e droplet di pazienti potenzialmente infetti, durante le manovre rianimatorie e comunque invasive ed è uno strumento fondamentale per la sicurezza degli operatori che lavorano a stretto contatto con persone COVID positive.

Le mascherine FFP3 – FFP2 sono state inviate a Comer Indutries dalle sedi cinesi.

La multinazionale aveva già fronteggiato l’emergenza sanitaria in Cina, sostenendo i suoi lavoratori. Oggi le sedi cinesi hanno dimostrato una vera solidarietà inviando la fornitura di mascherine ai colleghi italiani.

“In questo momento difficile per tutti – ha detto il Sindaco Angeli – l’Amministrazione ha deciso di distribuire le mascherine a chi ne ha più bisogno e deve affrontare l’emergenza sanitaria molto da vicino. Volevamo garantire queste protezioni a chi ha a che fare con i malati e che rischia quotidianamente la propria salute. Non ci stancheremo mai di ringraziare il personale sanitario e tutti gli operatori per il loro prezioso lavoro. Reggiolo vuole essere al loro fianco”.

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ringrazia il Sindaco di Reggiolo ed il Presidente di Comer Industries, Matteo Storchi, per la generosa donazione, veramente utilissima per i tanti operatori impegnati nell’assistenza di pazienti COVID positivi.