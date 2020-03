La Giunta comunale guidata dal Sindaco Virginio Merola approverà nella seduta di domani, martedì 24 marzo, un provvedimento che dispone la sospensione del pagamento e del controllo della sosta in città. Il provvedimento sarà in vigore dal pomeriggio di domani 24 marzo al 3 aprile, termine fissato dalla Presidenza del Consiglio per i decreti legati al contenimento della diffusione del coronavirus.