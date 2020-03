Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 23 marzo

Inizialmente nuvoloso con rapida tendenza ad ampie schiarite Nel corso del tardo pomeriggio-sera nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore nord-orientale con assenza di precipitazioni. Temperature: in flessione, con valori inferiori alle medie climatiche del periodo. Temperature minime comprese tra 3 e 5 gradi nei principali centri urbani; in zone di aperta campagna valori prossimi allo zero con possibilità di gelate. Temperature massime comprese tra 7 e 10 gradi. Venti: moderati nord-orientali con ulteriori rinforzi sul mare, costa e rilievi. Mare: molto mosso, agitato al largo.

(Arpae)