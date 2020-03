L’ospedale di Sassuolo è aperto, nessuna “quarantena”. Un messaggio falso circola su Whatsapp

Nessuna chiusura, nessuna quarantena. L’Ospedale di Sassuolo è aperto. In queste ore sta circolando un messaggio audio fake su Whatsapp che parla di isolamento della struttura per 15 giorni a causa del Coronavirus, e di una raccolta di generi alimentari per il personale.

“Un atteggiamento profondamente irresponsabile, che sarà immediatamente segnalato alle autorità, perché possano prendere i dovuti provvedimenti” dicono dal nosocomio sassolese.

L’Ospedale precisa che ogni comunicazione riguardante la propria operatività sarà pubblicata e condivisa sui propri canali istituzionali: il sito internet www.ospedalesassuolo.it e la pagina Facebook Ufficiale.