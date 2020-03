Conte: “Chiusa ogni attività non necessaria”

“Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione del governo è chiudere nell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantire beni e servizi essenziali”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte durante la diretta avvenuta poco dopo le 23.

“Al di fuori delle attività ritenute essenziali consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionali”.

“Rallentiamo il motore produttivo del paese ma non lo fermiamo. Non è una decisione facile, ma si rende necessaria oggi per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell’epidemia”. Le nuove misure restrittive annunciate sono valide, secondo prime notizie, fino al 3 aprile. “Continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari”.