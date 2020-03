Furto nella notte in un supermercato di Sant’Ilario

Poco prima delle 00,30 di oggi 21 marzo 2020 i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, su input della centrale operativa del comando provinciale reggiano allertata da un istituto di vigilanza a cui era pervenuto l’allarme intervenivano in Via Pacinotti della frazione Calerno del comune di Sant’Ilario d’Enza sono intervenuti per un furto all’interno del supermercato D’Italy.

Sul posto i militari hanno accertato che ignoti ladri, poco prima, dopo aver manomesso il sistema d’allarme e forzato un accesso si sono introdotti all’interno del supermercato dove hanno asportato la cassaforte oltre al danaro riposto nelle casse. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva asportata il danno ammontante ad alcune decine di migliaia di euro è ancora in corso di quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.