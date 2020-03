A Castelfranco Emilia arrestato spacciatore, nella sua abitazione anche una pistola

Un arresto nel pomeriggio del 19 marzo a Castelfranco Emilia da parte dei carabinieri della locale tenenza. Nello specifico, a seguito di un controllo eseguito in via per Regovado, veniva fermato un 52enne campano, già noto alle forze di polizia, nella cui autovettura erano nascosti 25 gr. di hashish, 2,5 di marijuana, 1 gr. di cocaina e 1 di eroina. Una vasta scelta di stupefacenti, quella che portava in giro l’uomo, evidentemente destinati allo spaccio.

La perquisizione estesa anche all’abitazione permettevo di recuperare e sequestrare, a casa del pregiudicato, una replica di una pistola a tamburo modificata e resa perfettamente funzionante, oltre a proiettili calibro 22 e calibro 9.