Punto prelievi di Pavullo, sospensione dell’attività il sabato mattina

Il Punto prelievi di Pavullo si riorganizza e sospende le attività il sabato mattina, a partire da domani sabato 21 marzo, in considerazione dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Invariato l’orario di apertura in tutti gli altri giorni della settimana, dal lunedì al venerdì dalle 6.45 alle 9.15: saranno effettuati esclusivamente prelievi per urgenze, per terapie anticoagulanti orali e esami in gravidanza e per patologie oncologiche.

In caso di urgenze U non procrastinabili, il paziente, nella sola giornata di sabato, potrà accedere al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pavullo.

Si ricorda che il Punto prelievi di Pavullo, da circa un mese, è collocato all’interno del Centro Diurno di Salute Mentale di via Corsini 1, in uno spazio separato dalle attività specifiche del Centro e con accesso per le auto da via Prediera.