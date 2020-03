Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 21 marzo

Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso ma con lievi foschie o banchi di nebbia sulla pianura adiacente al Po, in progressivo diradamento. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità sui rilievi in estensione nella sera anche alla pianura. Temperature: minime in lieve locale aumento, con valori tra 8 e 11 gradi. Massime in lieve diminuzione con valori compresi tra 16 e 19 gradi. Venti: deboli variabili a regime di brezza tendenti a disporsi da est in serata e a rinforzare sul mare. Mare: poco mosso; moto ondoso in aumento al largo nella notte.

(Arpae)