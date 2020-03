Oltre 2.400 gli studenti Unibo laureati nelle ultime due settimane grazie alla piattaforma per la didattica online

Sono oltre 2.400 gli studenti dell’Università di Bologna che nelle ultime due settimane hanno potuto laurearsi grazie alla piattaforma per la didattica online messa a punto dall’Ateneo. Nello stesso periodo i docenti dell’Alma Mater hanno potuto svolgere a distanza con i loro studenti più di 6.400 esami di profitto.

Nonostante lo stop alla didattica in presenza dovuto all’epidemia da Covid-19, insomma, continua a pieno regime il lavoro dei professori e dei ricercatori per garantire agli 85.000 studenti iscritti la prosecuzione regolare del loro percorso accademico.

Oggi tutte le attività didattiche dell’Università di Bologna sono disponibili a distanza: 3.667 insegnamenti, ognuno con il suo calendario di lezioni online, afferenti a tutti i 221 corsi di laurea attivi nell’anno accademico in corso.

Per tutti i neolaureati di queste settimane e per gli studenti che ancora si laureeranno a distanza, l’Alma Mater ha preso l’impegno di programmare, non appena sarà possibile, cerimonie in presenza per celebrare insieme il traguardo raggiunto.