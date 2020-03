Emergenza Covid-19: Acer RE e Consorzio Care Expert a supporto degli abitanti dei quartieri ERP

A partire da lunedì 23 marzo, torna sul territorio il camper di “Welfare on the road”, il servizio gratuito di prossimità che integra i servizi pubblici già attivi, svolgendo attività di tutoraggio e assistenza agli abitanti dei principali quartieri popolari della città.

La postazione mobile attrezzata e allestita ad ufficio – organizzata da Consorzio sociale Care Expert e Acer Reggio Emilia – già lo scorso anno, per alcuni mesi, ha svolto un’importante funzione sociale di supporto ad Acer nella gestione degli anziani e delle persone sole.

In questo momento di generale difficoltà, dovuto alle limitazioni agli spostamenti imposte dai provvedimenti per l’emergenza da Coronavirus, lo sportello mobile presterà assistenza e supporto alle persone direttamente nei quartieri di edilizia residenziale pubblica, alleviando il senso di solitudine e di isolamento e supportandoli nello svolgimento delle attività quotidiane.

Gli operatori e i professionisti del Consorzio Care Expert a partire dal 23 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, saranno disponibili, a rotazione, in dieci quartieri cittadini: Foscato, Villaggio Stranieri, Compagnoni, Don Pasquino Borghi, Mascagni, via Monte San Michele, via Galeotti a Sesso, Rosta Nuova, Gardenia, Pieve Modolena.

I residenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale che si vorranno avvalere del servizio di prossimità potranno telefonare al n. 337.1318883 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17. Gli operatori di Consorzio Care Expert forniranno tutte le informazioni e i dettagli del servizio.

Nello svolgimento del loro servizio, gli operatori adotteranno tutte le misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei residenti, nel rispetto delle direttive stabilite dalle Autorità sanitarie nazionali e locali; inoltre distribuiranno materiali informativi relativi ai comportamenti da tenere per arginare la diffusione del Coronavirus.

Acer Reggio Emilia resta a disposizione degli utenti che possono telefonare ai seguenti numeri: Centralino 0522.236611; Agenzia Affitto e Edilizia sociale 0522 236901; Edilizia popolare e autorizzazioni ospitalità 0522. 236902; Manutenzione 0522.236903; Idoneità alloggi 0522.236904; Gestione sociale 0522.236905; Gestione condomini 0522.236906.

“Cambiano le modalità di lavoro, ma si rafforza la capacità di Acer di rispondere ai bisogni dei cittadini che in questo periodo potranno avvalersi del sostegno concreto e gratuito degli operatori e dei professionisti dello sportello mobile direttamente sotto casa” ha spiegato il presidente di Acer Reggio Emilia, Marco Corradi, a cui ha fatto seguito il presidente di Consorzio Care Expert, Fabio Diana, che ha commentato “Consorzio Care Expert, grazie anche al contributo dei soci e in particolare della cooperativa Coopselios, che lo ha reso possibile, si mette a disposizione delle comunità locali e di Acer per dare risposte a bisogni imprevisti ed emergenziali”.