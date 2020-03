Divieti per coronavirus, ancora denunce a Reggio Emilia per violazioni

Proseguono senza sosta i controlli da parte della Polizia locale in tutta la città affinché vengano rispettate le misure di contenimento e distanziamento sociale e i divieti di spostamento e assembramento, in ottemperanza dei decreti ministeriali finalizzati a prevenire il contagio da Coronavirus. Nella serata di mercoledì 18 marzo, il Nucleo antidegrado della Polizia locale di Reggio Emilia ha denunciato cinque persone che si sono ritrovati al parco di via Filzi per bere una birra in compagnia. Ieri, un’altra persona denunciata al parco Baden-Powell.

Intorno alle ore 20 di mercoledì scorso, durante l’attività di controllo dei parchi per verificare il rispetto delle misure adottate dal decreto della Presidenza del Consiglio, gli agenti del Nucleo antidegrado della Polizia locale di Reggio Emilia, su segnalazione di alcuni cittadini, hanno constatato la presenza di cinque persone sedute su una panchina intente a chiacchierare e a consumare birra. I cinque, seduti a distanza ravvicinata, inferiore ad un metro, sono stati identificati e denunciati per il mancato rispetto del decreto.

All’arrivo degli agenti, i residenti della zona, affacciati a balconi e finestre, hanno applaudito e ringraziato gli agenti per il lavoro di controllo.

Nella giornata di ieri, giovedì 19 marzo, un altro cittadino è stato denunciato mentre si trovava fuori casa senza giustificato motivo, lontano dalla propria abitazione, all’interno del parco Baden-Powell. Salgono così a quattordici le persone denunciate dalla Polizia locale per il mancato rispetto dei provvedimenti ministeriali, tra cui due conducenti che, oltre a utilizzare l’automobile senza un valido motivo, guidavano in stato di ebbrezza. Entrambi hanno fatto registrare tassi alcolemici due volte superiori rispetto ai limiti imposti dalla legge.