Casalgrande, la Biblioteca Sognalibro al lavoro con tante iniziative per i cittadini

La Biblioteca Sognalibro in questo periodo di pandemia non può accogliere i cittadini, ma resta attivissima, aderendo all’iniziativa ‘La cultura non si ferma’ con il suo programma di condivisioni e pubblicazioni ‘Sognalibro non si ferma’.

1) I bibliotecari si mettono a disposizione degli studenti universitari per tutoraggio e consulenze via mail e su appuntamento telefonico: verrà dato tutto l’aiuto che sarà possibile fornire a distanza. Basta scrivere una mail a biblioteca@comune.casalgrande.re.it per chiedere una consulenza o per prendere appuntamento telefonico.

2) Sarà inoltre possibile per tutti iscriversi a EmiLib – Media Library On Line, la biblioteca digitale che permette di accedere a migliaia di libri e audiolibri in formato digitale da noleggiare gratuitamente e leggere o ascoltare comodamente sui propri dispositivi, da casa. Per iscriversi è necessario avere la tessera della biblioteca. Occorre scrivere all’indirizzo biblioteca@comune.casalgrande.re.it chiedendo di iscriversi al servizio.

3) Verranno condivise letture di libri e testi per adulti e bambini grazie alla collaborazione coi volontari del Border Trio e con tanti altri volontari che ci daranno una mano, rigorosamente a distanza, in questo periodo. L’hashtag per seguire l’iniziativa è #sognalibrolegge

4) Verranno condivisi podcast, video, e link a materiali di divulgazione presenti su varie piattaforme on line, materiali che spazieranno tra numerosissime tematiche e argomenti: dalla fisica quantistica ai fumetti, dalla filosofia alla storia, passando per il cinema, l’attualità, con qualche sguardo sulla psicologia. L’hashtag #sognalibrodivulga indirizzerà gli utenti a questi contenuti.

5) Ogni sera saranno proposti film da guardare comodamente da casa in streaming, accuratamente selezionati passati per i più importanti festival internazionali (l’hashtag in questo caso è #sognalibrodoc).

6) Infine, sulle pagine social della Biblioteca saranno condivisi i video del progetto At Home Everywhere della cooperativa Augeo. I facilitatori esperti in lingua inglese che lavorano nelle scuole hanno preparato per i loro bambini dei video messaggi, per mantenere i contatti e per suggerire tante attività da poter fare a casa con mamma e papà: semplici ricette di cucina, canzoni da imparare, racconti, letture e tanto altro, tutto in lingua inglese.