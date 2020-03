Al via la manutenzione del sottopasso ex Benfra

Nel sottopasso ex Benfra è partito questa mattina, venerdì 20 marzo, un intervento di manutenzione che avrà una durata di circa un mese. Nonostante i lavori il sottopasso rimarrà sempre percorribile.

L’intervento è realizzato dalla società A.S.E. spa del Gruppo Hera spa nell’ambito dell’appalto di conduzione impianti ed efficientamento energetico del patrimonio comunale ed è stato programmato in seguito alla segnalazione di alcuni problemi, in particolare sull’illuminazione, da parte di cittadini. Sono inoltre stati riscontrati danni da atti vandalici come la presenza di graffiti sui muri e il danneggiamento di alcune parti edili.

I lavori riguardano appunto la revisione del sistema di illuminazione, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione delle mattonelle rotte o ammalorate, la verifica del funzionamento e la manutenzione del sistema di sollevamento e smaltimento delle acque meteoriche, la messa in sicurezza dell’alloggiamento predisposto per il futuro ascensore, la posa di segnaletica con indicazione delle strade collegate (via Sergio Scaglietti, e il lato nord ferrovia in zona Crocetta) e della segnaletica degli orari di apertura e chiusura del sottopasso.

Al termine dell’intervento, infatti, il sottopasso verrà chiuso nelle ore notturne come già accade per altri sottopassi della città.

Dell’infrastruttura rimane ancora da completare la parte dei due blocchi scale accessori coperti da strutture a forma circolare in cemento armato, nei quali sono da ultimare gli interventi di pavimentazione e di posa delle balaustre di protezione. Tali aree sono tuttora inaccessibili all’Amministrazione a causa delle vicende giudiziarie avviate con il concordato preventivo annunciato dall’azienda aggiudicataria dei lavori poco prima della conclusione dell’opera.