Mandato d’arresto europeo, i Carabinieri di Sassuolo arrestano 36enne polacco

Ieri sera, verso le ore 23:00, i carabinieri della stazione di Sassuolo hanno tratto in arresto un cittadino polacco, 36enne, operaio, in esecuzione di mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorita Giudiziaria della Polonia, dovendo scontare un anno e sette mesi di reclusione per il reato di rapina, fatti che erano avvenuti in Polonia il 21 marzo 2012. L’uomo, raggiunto dai militari presso il proprio domicilio, e’ stato associato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia in attesa di conclusione delle procedure di estradizione.