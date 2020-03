Da lunedì orari ridotti a Palazzo Allende Reggio Emilia

Nell’ambito delle azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19, e nello spirito delle misure adottate da Governo e Regione, la Provincia di Reggio Emilia ha deciso di ridurre gli orari di apertura di Palazzo Allende. Da lunedì prossimo la sede principale della Provincia sarà pertanto aperta dalle 7.30 alle 15 il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 7.30 alle 18 il martedì e giovedì. Restano aperte e operative, con i consueti orari, tutte le altre sedi anche se, si ricorda, l’accesso al pubblico già dal 10 marzo avviene solo su appuntamento.

Tutti coloro che per esigenze lavorative hanno necessità di accedere agli uffici della Provincia, devono contattare preventivamente l’ufficio desiderato per chiedere un appuntamento, che verrà fissato solo qualora non si possa procedere telefonicamente o mediante strumenti telematici (videoconferenza compresa), che sono da ritenersi gli strumenti da privilegiare per l’attività lavorativa.

Inoltre, quasi una sessantina di dipendenti della Provincia hanno iniziato a lavorare da casa per uno o più giorni la settimana con il cosiddetto smart working, una delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.