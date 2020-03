Bologna Interporto: Dogana e Guardia di Finanza intercettano materiale sanitario destinato al Sudafrica

I funzionari della Dogana di Bologna, unitamente ai militari del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno impedito il tentativo di illecita esportazione di dispositivi sanitari, costituiti da circa 13.200 componenti destinati alle apparecchiature di terapia intensiva, in procinto di essere inviati in Sudafrica. I dispositivi sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione della Protezione Civile per il contenimento e la gestione dell’emergenza da coronavirus (Covid-19), in conformità alle recenti disposizioni legislative emanate dal Governo.

Il risultato conseguito testimonia il costante impegno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza che in modo sinergico operano per contrastare i traffici illegali, a tutela della salute pubblica, ancor più in questa delicata fase di emergenza internazionale di rischio sanitario.