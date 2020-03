Acer Reggio Emilia: misure contro il Covid-19

Acer Reggio Emilia informa i cittadini e gli utenti che, nel rispetto dei provvedimenti governativi emanati a seguito dell’emergenza Coronavirus, il ricevimento al pubblico, presso la sede di via Costituzione 6, avviene solo su appuntamento, previa telefonata ai seguenti numeri:

Agenzia Affitto e Edilizia sociale 0522 236901; Edilizia popolare e autorizzazioni ospitalità 0522. 236902; Manutenzione 0522.236903 ; Idoneità alloggi 0522.236904; Gestione sociale 0522.236905; Gestione condomini 0522.236906.

In particolare, per quanto riguarda le richieste di idoneità degli alloggi, si invita l’utenza a trasmettere la documentazione per le nuove idoneità tramite email a idoneita.alloggi@acer.re.it o consegnarla in busta chiusa, previo appuntamento al numero 0522.236904.

E’ invece confermato il ritiro dei certificati già pronti nei seguenti orari: martedì dalle 14.30 alle 17.00; mercoledì dalle 8.30 alle 12.00; venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti e dei propri addetti e in ottemperanza a quanto indicato nei decreti di legge che limitano gli spostamenti sul territorio delle persone fisiche, Acer ringrazia gli utenti per la collaborazione.