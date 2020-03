A Calderara supporto telefonico per superare paure e ansie

“Sostegno emotivo”. È il servizio che il Comune di Calderara di Reno offre a tutte le persone che stanno soffrendo l’attuale momento di emergenza sanitaria: a tutti coloro che hanno paura, a chi si sente stressato, a chi è colto da attacchi di ansia. O, più semplicemente, a chi si sente solo. Il servizio, ovviamente gratuito e attivo da oggi in collaborazione con l’Associazione Emdr Italia, consiste in un supporto telefonico fornito da psicoterapeuti: per attivarlo sarà sufficiente mandare un messaggio al numero 3297509620 scrivendo “Attiva sostegno”, e il Comune entro 24 ore metterà la persona in contatto con un professionista per il servizio di supporto.

“Il periodo che stiamo vivendo è molto particolare dice il Sindaco Giampiero Falzone -, purtroppo non è finito e non sappiamo quanto ancora durerà, e allora abbiamo deciso di fornire un ulteriore supporto e aiutare tutti quelli che ce lo chiedono. Stiamo ricevendo quotidianamente tantissime chiamate di persone fragili, che ci chiedono aiuto e hanno paura. Proveremo ad aiutarle anche così, ringrazio l’associazione Emdr per la disponibilità dimostrata a dare supporto telefonico per non far sentire solo nessuno. Abbiamo attivato nei giorni scorsi il servizio di consegna della spesa, ora proviamo a contenere l’ansia che l’emergenza sta generando, o semplicemente a dare supporto su come comportarsi in questi giorni difficili. A Calderara nessuno deve sentirsi solo”.

Emdr Italia, che sta lavorando molto in Lombardia, regione tra le più colpite dai contagi di Coronavirus, non ha scopo di lucro ed è un’associazione di carattere scientifico in quanto riunisce i professionisti che si occupano di stress traumatico e di interventi specialistici con vittime di traumi psicologici e di situazioni di stress. Attiva dal 1999, ha fatto in Italia più di 700 interventi in situazioni di emergenza e di disastri collettivi o che avevano colpito delle comunità, oltre ai singoli e a famiglie. Le ricerche scientifiche nel campo del trauma indicano l’Emdr come uno dei trattamenti più indicati e importanti per le conseguenze di esperienze traumatiche o da stress traumatico.