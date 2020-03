Servizi SAUB Ausl Reggio: utilizzare i riferimenti di posta elettronica e il telefono

In questo periodo di emergenza si invitano i cittadini non titolari di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che abbiano necessità di mettersi in contatto con gli uffici SAUB per esigenze quali scelta/revoca del medico di famiglia, esenzioni, assistenza sanitaria all’estero (eventuali altre) a non recarsi di persona nelle sedi SAUB ma ad utilizzare la posta elettronica (mail o Pec) e il telefono. Si invita, inoltre, a indicare sempre in modo completo i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico) per consentire la corretta identificazione e il contatto successivo.

Distretto Reggio Emilia Centro

Mail: info.saub@ausl.re.it

Pec: infosaubreggioemilia@pec.ausl.re.it

Per il solo cambio del medico di medicina generale, numeri: 0522 335508 e 0522 335509 da lun a sab orario 8:00-12:00

Distretto di Montecchio

Mail: sportellounicomontecchio@ausl.re.it

Pec: assprotesicamontecchio@pec.ausl.re.it

Numero: 0522860347 dal lun a sab orario 8:00-13:00

Distretto di Castelnovo ne’ Monti

Mail:infosaubcastelnovomonti@ausl.re.it

Pec: protesicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it

Numero: 0522 617116 da lun a sab orario 8:00-12:00

Distretto di Correggio

Mail: correggiosportellounico@ausl.re.it

Pec: protesicacorreggio@pec.ausl.re.it

Numero: 0522 630207 dal lun a sab orario 8:30-10:00

Distretto di Scandiano

Mail: scandiano.protesica@ausl.re.it

Pec: protesicascandiano@pec.ausl.re.it;

Numero: 0522 850203 da lun a ven: 8:00-9:00; 12:00-13:30; sab: 8:30-9:30

Distretto di Guastalla

Mail: guastallasportellounico@ausl.re.it

Pec: distrettoguastalla@pec.ausl.re.it

Numero: 0522 837625 da lun a sab orario 8:00-12:00