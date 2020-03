Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 19 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi appenninici, senza fenomeni associati. Temperature: minime in lieve aumento, intorno a 3-4 gradi nei capoluoghi di pianura occidentale, di qualche grado superiori in quelli del settore centro-orientale; valori leggermente inferiori nelle adiacenti aree rurali. Massime stazionarie o in lieve aumento, con valori tra 19 e 20 gradi nei capoluoghi di pianura, qualche grado in meno sul settore costiero. Venti: deboli; inizialmente occidentali, in rotazione da est nel pomeriggio. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)