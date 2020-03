Patrick Zaky: il Rettore Unibo scrive all’Ambasciatore dell’Egitto in Italia

Il rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini ha scritto all’ambasciatore dell’Egitto in Italia, Hisham Mohamed Moustafa Badr, per chiedere che Patrick Zaky possa tornare a studiare e a frequentare le lezioni del master GEMMA, a cui è iscritto, grazie al servizio di didattica online oggi offerto a tutti gli studenti dell’Alma Mater.

“Sappiamo che Patrick ha espresso ripetutamente in queste settimane il desiderio di continuare i suoi studi: l’Università di Bologna è a disposizione per fare tutto il possibile affinché questa sua volontà possa essere rispettata”, dice il rettore Francesco Ubertini. “La nostra speranza è che Patrick possa presto tornare a Bologna, ma durante un periodo così difficile e angosciante siamo sicuri che potrebbe essere per lui di grande aiuto anche avere la possibilità di seguire a distanza le nostre lezioni, che oggi sono tutte disponibili online”.

Patrick George Zaky, studente del prestigioso master internazionale GEMMA, un corso di studio unico in Europa sugli studi di genere, è da oltre un mese in carcere in Egitto. L’Università di Bologna ha promosso una mozione – oggi sottoscritta da decine di network universitari e atenei italiani e internazionali – per chiedere il rispetto dei suoi diritti fondamentali e in particolare del diritto alla libertà individuale, dei diritti politici e la tutela della libertà d’espressione.